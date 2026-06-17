Arrestato per scommesse sospette e in campo ai Mondiali, il caso Wahi

(Adnkronos) –

E’ stato arrestato 2 settimane fa per il sospetto di calcioscommesse ma gioca i Mondiali 2026. Il New York Times svela il caso che coinvolge Elye Wahi, 23enne attaccante della Costa d’Avorio. Il quotidiano cita informazioni fornite da una fonte anonima. Wahi, che gioca in Francia con il Nizza, è al centro di un’inchiesta per l’ammonizione rimediata il 17 maggio contro il match. “Wahi è stato successivamente arrestato dalla polizia francese il 29 maggio, subito dopo aver segnato una doppietta nella vittoria contro il Saint-Étienne che ha permesso al Nizza di rimanere in Ligue 1”, scrive il New York Times. L’attaccante è regolarmente partito per i Mondiali con la sua nazionale e ha giocato titolare nella vittoria per 1-0 della Costa d’Avorio contro l’Ecuador domenica a Philadelphia. Nella ripresa è andato anche vicino al gol colpendo la traversa.

“Possiamo confermare che un calciatore di 23 anni, militante nella Ligue 1 francese, è stato arrestato il 29 maggio nell’ambito di un’indagine avviata dalla procura di Marsiglia per presunti reati di frode organizzata, corruzione sportiva organizzata, riciclaggio di denaro e proventi illeciti. È stato rilasciato dopo essere stato interrogato in stato di fermo. Le indagini sono tuttora in corso. Il calciatore non fa parte della nazionale francese che parteciperà ai Mondiali”, le parole di un portavoce della procura di Marsiglia a The Athletic, la testata sportiva che fa parte del New York Times.

Dopo la pubblicazione dell’articolo di The Athletic, la LFP – la Lega francese – ha confermato di essere stata allertata in relazione a “un volume insolito di scommesse relative a un’ammonizione del giocatore Elye Wahi. In questa fase, e in considerazione del procedimento in corso e dei relativi obblighi di riservatezza imposti dalle autorità di polizia, la LFP non rilascerà ulteriori commenti e non ha avviato alcun procedimento disciplinare. Si riserva tuttavia il diritto di farlo a seconda dell’andamento delle indagini”.