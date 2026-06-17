Blitz all’alba ad Andria, 40 misure cautelari per estorsione e spaccio

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ANDRIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato – gli operatori della sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Andria – sta eseguendo 40 custodie cautelari disposte dal Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica di Trani, nei confronti di soggetti ritenuti di aver creato nel comune andriese una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti.
– foto di repertorio Polizia di Stato –
(ITALPRESS).
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