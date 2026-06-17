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Caso Garlasco, overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio

| 17 Giugno 2026 20:02 | 0 commenti

Caso Garlasco, overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio

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(Adnkronos) – Malore per la madre di Andrea Sempio. La donna “è al pronto soccorso per eccesso nell’assunzione di farmaci” spiega l’avvocato Liborio Cataliotti che con la collega Angela Taccia difende il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.  

“Come team difensivo abbiamo mandato un messaggio di solidarietà e auguri di pronta guarigione al figlio con cui l’avvocata Taccia è riuscita a parlare. Lo abbiamo invitato a stare vicino alla mamma, a tranquillizzarla, a dirle che moltiplicheremo gli sforzi in sede processuale per riconsegnare ad Andrea e a tutta la famiglia Sempio serenità”. 

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