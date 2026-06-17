Daniele Silvestri, Cammariere e Toy Pitony all’Abbabula Festival 2026

Roma, 17 giu. (askanews) – Si svolgerà dal 26 giugno al 23 luglio la 28esima edizione dell’Abbabula Festival, importante evento in Sardegna dedicato alla musica e alle parole d’autore, ideato e realizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili.

Il live di apertura è affidato a Daniele Silvestri il 26 giugno e si svolgerà a Porto Torres, dopo che, per ragioni tecniche, il concerto è stato spostato di poche centinaia di metri dall’Area archeologica Turris Libisonis all’Atrio Comita – Complesso monumentale della Basilica di San Gavino.

Il programma di Abbabula Festival unisce note proposte artistiche e una incessante ricerca sul territorio, con una visione di eccellenza culturale che è uno degli elementi imprescindibili dell’intero progetto.

Fino al 23 luglio saranno piazze, teatri e luoghi di grande suggestione tra Sassari, Sennori e Porto Torres ad ospitare gli eventi di questa rassegna che ogni anno porta sull’isola alcuni dei nomi italiani e internazionali più interessanti.

Il cartellone dei concerti spazierà dal virtuosismo della chitarra di Eric Johnson (Grammy Award come Best Rock Instrumental Performance), alla profondità di artisti della parola come DAniele Silvestri, Sergio Cammariere e Alberto Fortis, dalla geniale irriverenza di Tony Pitony e Fabio Celenza, alla disco-funk mediterranea dei Nu Genea e al funk-jazz cinematografico de Il Mago del Gelato. E ancora le sperimentazioni fra musica tradizionale brasiliana e jazz-pop raffinato di Zé Ibarra (Latin Grammy come Best Portuguese Language Contemporary Pop Album nel 2022 come membro della band Bala Desejo), la classe e la voce di un gigante come Tony Hadley, che in questo nuovo tour presenterà anche alcuni brani del suo prossimo disco di inediti, previsto entro l’anno.

Napoli sarà presente con il groove dei The Funkin’ Machine che condivideranno lo stesso palco con Il Mago del Gelato e con l’interessante dj set di Napoli Segreta, in serata abbinata con Habibi Funk, progetto/etichetta nato per iniziativa del dj berlinese Jannis Stuerz, che da dieci anni riporta alla luce gemme dimenticate della musica araba

“Anche quest’anno il Festival Abbabula ribadisce con forza la sua vocazione originaria: essere un ponte culturale aperto sul mondo”, ha affermato Barbara Vargiu, direttrice artistica del Festival Abbabula. “La nostra scelta artistica per questa edizione punta a confermare e ampliare quel respiro internazionale che da sempre ci caratterizza, portando in Sardegna progetti musicali di spessore e unicità. Siamo profondamente orgogliose di ospitare sul nostro palco un talento straordinario come Zé Ibarra, una delle voci più raffinate e autorevoli della nuova scena brasiliana, capace di incantare per sensibilità e spessore interpretativo. Accanto a lui, la presenza di una leggenda del blues di fama planetaria come Eric Johnson rappresenta una gemma preziosa nel nostro cartellone, un’occasione rara per il nostro pubblico di incontrare un artista importante nella storia della chitarra internazionale”, ha aggiunto.

Il Festival Abbabula è organizzato con il patrocinio del MiC – Direzione Generale Spettacolo, degli Assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Sassari, Porto Torres, Sennori e della Fondazione Sardegna.