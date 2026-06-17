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Dl rimpatri, Meloni: altro passo avanti, più serietà e ordine

| 17 Giugno 2026 08:19 | 0 commenti

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Roma, 17 giu. (askanews) – “Con il via libera definitivo della Camera al decreto Rimpatri e alle norme sui rimpatri volontari assistiti facciamo un altro passo avanti per rafforzare gli strumenti a disposizione dello Stato nella gestione dei flussi migratori”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X.

“Più serietà, più ordine, più efficacia. L’obiettivo è chiaro: governare il fenomeno migratorio con regole certe e strumenti concreti. Avanti così”, aggiunge.

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