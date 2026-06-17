Iran, Meloni: confermato che Italia è pronta a fare sua parte

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Evian, 17 giu. (askanews) – “Abbiamo accolto tutti positivamente l’accordo tra Stati Uniti e Iran”, “ora è importante lavorare per la sua attuazione per assicurare una piena libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”, “abbiamo confermato che l’Italia è pronta a fare la sua parte anche per le missioni” volte a garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto, “ferme restando le necessarie autorizzazioni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7 di Evian.
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