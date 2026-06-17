Italpress Mezzogiorno, a Bari un confronto sulle nuove rotte dell’informazione

BARI (ITALPRESS) – Dal locale al globale, il ruolo dell’informazione nel Mezzogiorno e le nuove sfide del sistema dei media. Saranno questi i temi al centro di “Italpress Mezzogiorno: dal locale al globale, nuove rotte dell’informazione”, in programma venerdì 19 giugno 2026, alle 10.30, nella Sala Ambrosi della Camera di Commercio di Bari.

L’iniziativa, promossa da Italpress in partnership con la Camera di Commercio di Bari e la Nuova Fiera del Levante, sarà occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti del territorio e direttori di importanti testate giornalistiche del Sud Italia, con l’obiettivo di riflettere sull’evoluzione dell’informazione, sul rapporto tra territori e scenario globale e sul ruolo strategico dei media locali nei processi di crescita, coesione e sviluppo.

I lavori si apriranno alle 10.30 con i saluti istituzionali di Lucia Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari; Gaspare Borsellino, direttore responsabile dell’agenzia di stampa Italpress; Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante; Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia; Vito Leccese, sindaco di Bari; Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati; e Luigi Sbarra, sottosegretario alle Politiche del Sud.

A seguire, dalle 11, spazio al confronto con Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno; Maddalena Mazzitelli, direttore di Telebari; Lorena Saracino, direttore de L’Edicola del Sud; Rossella Tosto, direttore di TRM; e Gianfranco Lattante, direttore di Telerama.

Il dibattito sarà moderato da Claudio Brachino. La chiusura dei lavori è prevista alle 13.

“Italpress Mezzogiorno” nasce come momento di approfondimento sul valore dell’informazione territoriale in una fase in cui le notizie viaggiano sempre più rapidamente su scala globale ma continuano ad avere radici profonde nei luoghi, nelle comunità e nelle economie locali. Il Mezzogiorno, con le sue trasformazioni, le sue criticità e le sue opportunità, diventa così il punto di partenza per ragionare sulle nuove rotte del racconto giornalistico e sul contributo che i media possono offrire alla rappresentazione del cambiamento.

(ITALPRESS).