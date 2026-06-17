Milano, 17 giu. (askanews) – Kid Yugi è il protagonista del nuovo episodio di Red Bull 64 Bars, il format cult di Red Bull che celebra l’essenza del rap attraverso scrittura e barre senza filtri e ritornelli.

Dopo aver ridefinito i confini del rap italiano con una scrittura visionaria e senza compromessi – reduce dal successo del suo ultimo album “Anche Gli Eroi Muoiono”, il primo quest’anno ad avere ottenuto la certificazione di 3 dischi di platino – Kid Yugi conferma lo status di una delle penne più distintive e riconoscibili della scena contemporanea.

Tra immagini intense, riferimenti colti, autobiografia e critica sociale, il rapper pugliese costruisce un flusso narrativo denso e cinematografico in cui convivono disillusione e ambizione, rabbia e vulnerabilità, provincia e mitologia personale.

Le barre di “64 Barre di terrore (Red Bull 64 Bars)”, prodotto da Depha e Ill Santo, attraversano il Sud profondo, restituendo il ritratto di una generazione in bilico tra desiderio di riscatto e ricerca di identità.

In “64 Barre di Terrore” convivono fotografia sociale e immaginario estremo: dalla vita “al di sotto della linea Gustav” fino a una dimensione quasi distopica in cui il successo non cancella il disagio, ma lo amplifica. Kid Yugi alterna provocazione, introspezione e ironia, mettendo in scena tutte le contraddizioni che hanno reso il suo racconto artistico unico nel panorama italiano.

Il risultato è una performance che riflette pienamente la natura di Red Bull 64 Bars: uno spazio in cui gli artisti possono esprimere la propria identità nella forma più pura, affidandosi esclusivamente alla forza della scrittura, del flow e della visione.

Il contrasto è l’anima pulsante della performance. Kid Yugi interpreta rime serratissime muovendosi con disinvoltura tra citazioni letterarie, cinematografiche e storiche, da Eschilo a Hiroo Onoda, Almodóvar e Michele Sindona, accostate alle immagini più crude e reali delle zone d’ombra della provincia italiana.

Con “64 Barre di terrore (Red Bull 64 Bars)”, Kid Yugi conferma ancora una volta la capacità di trasformare la complessità del proprio immaginario in una scrittura potente e personale, firmando una delle performance più intense della nuova stagione di Red Bull 64 Bars: la fotografia distorta e autentica di un artista che continua a riscrivere le regole del proprio linguaggio.