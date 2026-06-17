Lecce, avanti con Di Francesco: confermato in panchina

Roma, 17 giu. (askanews) – Il Lecce sceglie la continuità e conferma Eusebio Di Francesco alla guida della prima squadra anche per la prossima stagione. Dopo le indicazioni arrivate nei giorni scorsi dal presidente Saverio Sticchi Damiani e dal direttore sportivo Stefano Trinchera, è arrivata la decisione definitiva: sarà ancora il tecnico abruzzese a sedere sulla panchina giallorossa.

L’incontro andato in scena nelle ultime ore tra la dirigenza e l’allenatore si è concluso positivamente, con la volontà condivisa di proseguire il percorso iniziato la scorsa estate. Una scelta che premia il lavoro svolto da Di Francesco, capace di raggiungere l’obiettivo della permanenza in Serie A al termine di una stagione combattuta fino all’ultima giornata.

Decisivo, nel finale di campionato, il successo per 1-0 ottenuto al Via del Mare contro il Genoa, risultato che ha consentito ai salentini di conquistare la salvezza e mantenere la categoria. Un traguardo che ha rafforzato la fiducia del club nei confronti dell’allenatore, arrivato a Lecce con il compito di guidare una squadra giovane e chiamata a lottare per la permanenza nella massima serie.