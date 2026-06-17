Migranti, Meloni: promesso a italiani difesa confini, lo abbiamo fatto

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Evian, 17 giu. (askanews) – “Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare da noi. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l’Europa e lo abbiamo fatto, con coraggio, con pazienza, con determinazione, perché la nostra bussola è chiara, rispettare il programma votato dai cittadini punto per punto, non ci fermeremo, andremo avanti”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social.
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