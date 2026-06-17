Mondiali, la Repubblica Democratica del Congo sorprende il Portogallo: è 1-1

HOUSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Inizia con un deludente pareggio il cammino mondiale del Portogallo, fermato per 1-1 al debutto dalla Repubblica Democratica del Congo. Succede tutto nel primo tempo, con Wissa bravo a rispondere alla rete iniziale di Joao Neves.

Bastano sei minuti ai lusitani per passare in vantaggio. Pedro Neto pennella un cross invitante dalla sinistra e Joao Neves si inserisce alla perfezione, trafiggendo Mpasi di testa per l’1-0. Gli africani tentano la reazione cinque minuti più tardi, quando Wissa ci prova con il mancino dal limite, con la palla che esce di poco alla destra di Diogo Costa.

Il ritmo si abbassa e, a pochi secondi dal rientro negli spogliatoi, arriva l’inatteso pareggio. Masuaku mette al centro una palla dalla destra sugli sviluppi di un corner corto e Wissa incorna sotto la traversa da due passi, sfruttando al meglio una marcatura troppo leggera dei suoi avversari. Si va al riposo sull’1-1.

Al 10′ della ripresa, Cancelo chiude con una rovesciata vincente un’azione tutta di prima dei suoi ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 23′ è Conceiçao, entrato all’intervallo al posto di uno spento Bernardo Silva, a entrare in area dalla destra e a servire Ronaldo, il quale però si trova la palla troppo arretrata ed è impreciso nella conclusione.

Gli uomini di Martínez si sbilanciano in avanti e lasciano spazio alle ripartenze dei rivali, a cui però manca in più occasioni la qualità necessaria per impensierire Diogo Costa. Nonostante alcuni ingressi di livello dalla panchina, tra cui quello di Leao, i vincitori dell’ultima edizione della Uefa Nations League non riescono a pungere.

Il risultato non cambierà più e le due squadre aprono così la loro rassegna iridata con un punto a testa. A completare il primo turno del gruppo K sarà la sfida notturna tra la Colombia e l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro.

IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa 6; Cancelo 6, Araujo 5.5, Renato Veiga 6, Nuno Mendes 6 (27’st Semedo sv); Vitinha 5 (38’st Ramos sv), Joao Neves 7; Bernardo Silva 5 (1’st Conceiçao 6), Bruno Fernandes 5.5, Pedro Neto 6.5 (27’st Leao sv); Ronaldo 5. In panchina: Jose Sa, Rui Silva, Dias, Dalot, Inacio, Costa, Nunes, Neves, Joao Felix, Trincao, Guedes. Allenatore: Martínez 5.5.

RD CONGO (5-3-2): Mpasi 6; Wan-Bissaka 7 (40’st Kalulu sv), Kapuadi 6, Tuanzebe 6.5, Mbemba 6.5, Masuaku 7 (30’st J.Kayembe sv); Mukau 6 (12’st Sadiki 6), Moutoussamy 6.5, E.Kayembe 6 (30’st Pickel sv); Bakambu 6 (40’st Banza sv), Wissa 7.5. In panchina: Fayulu, Epolo, Batubinsika, Mbuku, Bongonda, Tshibola, Cipenga, Kakuta, Elia, Mayele. Allenatore: Desabre 6.5.

ARBITRO: Al Jassim (Qatar) 6.

RETI: 6’pt Joao Neves, 50’pt Wissa.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Bernardo Silva, Mbemba, Semedo, Araujo.

Angoli 5-4.

Recupero 4′ +1′ pt, 5′ st.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).