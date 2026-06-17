Obesità e giovani, arriva un fumetto che educa alla salute

Roma, 17 giu. (askanews) – L’obesità nell’età evolutiva è una delle sfide più complesse per la sanità pubblica, perché può condizionare la salute dei più piccoli, con conseguenze che si estendono lungo tutto l’arco della vita. Con l’obiettivo di promuovere stili di vita più sani e una maggiore consapevolezza del benessere, è nato il volume “Salute, Pinocchio! Il corpo in equilibrio”, un manuale a fumetti di educazione sanitaria realizzato dal network PreSa (Prevenzione e Salute) e Giunti Editore, in collaborazione con Trenitalia (Gruppo FS) e presentato a Palazzo Baldassini a Roma. Il progetto editoriale, realizzato con il contributo non condizionante di Novo Nordisk Italia, è stato patrocinato dalla Fondazione Medicina Sociale e Innovazione Tecnologica (MESIT), dalla Federazione Italiana Associazioni Obesità (FIAO) e dalle associazioni di pazienti La Mattina Dopo e Amici Oltre il Peso.”Come azienda leader nella lotta all’obesità, prendiamo molto sul serio la responsabilità che abbiamo. E ancora di più quando si tratta di bambini. In Italia, il 20% dei giovanissimi è in sovrappeso o addirittura obeso, ed è una situazione piuttosto drammatica quella che sta affrontando il Paese, perché questa prevalenza nei giovani avrà un impatto doppio quando cresceranno. Se non si interviene oggi per modificare questa tendenza al sovrappeso, sarà una problematica che si porteranno dietro” ha dichiarato Jens Pii Olesen, General Manager di Novo Nordisk Italia.”Un tempo le favole erano una metafora delle coscienze, oggi questa favola di Pinocchio, reinventata per l’obesità, dà a tutti i ragazzi, ai bambini e ai loro genitori la consapevolezza di qualcosa che non deve succedere. Accanto a questa iniziativa ci sono poi gli screening, cioè la capacità, attraverso esami effettuati tra i 13 e i 17 anni, di individuare chi è sovrappeso e chi può già sviluppare la patologia dell’obesità” ha commentato l’Onorevole Giorgio Mulè, Vice Presidente della Camera dei Deputati.Per contrastare questo crescente fenomeno, è quindi fondamentale intervenire precocemente.”La prevenzione rappresenta uno degli aspetti più importanti. Nel tempo abbiamo dedicato molte risorse anche alla cura di questo problema, che si struttura nel tempo. Al giorno d’oggi vediamo degli anticipi importanti nell’inizio dell’obesità. Noi la conosciamo come una malattia cronica e dobbiamo tenere in considerazione che parliamo di bambini, quindi di persone che strutturano le proprie abitudini. Lavorare sulla prevenzione vuol dire non solo ridurre il rischio di obesità e il rischio di rimanere obesi anche in età adulta, con tutte le conseguenze che ne derivano, ma anche migliorare il quadro di qualità di vita” ha concluso Stefano Stagi, pediatra endocrinologo e membro del Comitato direttivo della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica (SIEDP).Le 10.000 copie del manuale saranno distribuite gratuitamente nella seconda metà del mese sui treni Intercity del gruppo Trenitalia e nelle principali Freccia lounge d’Italia, con l’obiettivo di raggiungere famiglie, bambini e ragazzi in viaggio su tutto il territorio e diffondere i temi dell’educazione alla salute in contesti di vita quotidiana.