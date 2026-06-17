Pitti Uomo, Brett Johnson lancia una collezione ispirata ad Amalfi

Firenze, 17 giu. (askanews) – Architettura, paesaggio e materia convivono come suggestioni nella collezione Primavera Estate 2027 presentata a Pitti Uomo da Brett Johnson. “Sono stato ispirato dalla Costiera Amalfitana – ha detto il designer ad askanews – e da tutti i colori che vedrete. In tutta la collezione ho voluto evocare lo spirito della Costiera, utilizzando alcuni dei verdi che si vedono nei paesaggi, i blu dell’acqua, i gialli del sole, alcuni dei colori pastello che si vedono sulle case. Volevo davvero estrarre tutti questi colori e integrarli nella collezione”.Pensata per un pubblico internazionale, la collezione racconta una nuova visione del Made in Italy che vuole essere sofisticata e contemporanea. Ma che guarda anche alla sostenibilità. “All’interno di tutte le suole – ha aggiunto – utilizziamo alcuni dei materiali di scarto delle collezioni passate. Li tagliamo e inseriamo all’interno della suola. Penso che sia un metodo molto interessante per creare sostenibilità. È qualcosa che non verrà mai abbandonato e penso che sia un messaggio anche poetico, che portiamo con noi nelle nostre calzature”.La presenza a Pitti Uomo è stata anche l’occasione per ragionare sul futuro e le prospettive del marchio. “Il brand si sta espandendo – ha concluso Brett Johnson – apriremo il nostro primo negozio a Ginevra a settembre e poi entreremo anche nel mercato asiatico e mediorientale”.