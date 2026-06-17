Renault estende la produzione di Boreal in Turchia e introduce l’E-Tech Full Hybrid

ROMA (ITALPRESS) – Renault accelera lo sviluppo di Boreal, con l’avvio della produzione in Turchia. Inizialmente lanciato in America Latina, e più precisamente a Curitiba in Brasile, Boreal ora si diffonde con l’apertura di un secondo centro di produzione presso lo stabilimento di Bursa. Il modello sarà esportato dalla Turchia verso una serie di Paesi dell’Europa dell’Est, Medio Oriente ed Africa settentrionale e subsahariana.

Posizionato al centro del segmento dei C-SUV premium, Boreal incrementa la competitività di Renault in regioni in cui la domanda di SUV continua a crescere in modo strutturale.

Inoltre, Renault continua ad accelerare il processo di elettrificazione al di fuori dell’Europa. In Turchia, Boreal introduce le motorizzazioni E-Tech Full Hybrid 160 cv e TCe EDC 1.3 turbo 145 cv, che fondono prestazioni ed efficienza con un approccio adatto al mercato.

“Boreal incarna l’obiettivo ambizioso di Renault di accelerare la crescita al di fuori dell’Europa offrendo più valore ai clienti e rafforzando la sua posizione nel segmento strategico dei C-SUV – sottolinea Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault. Inizialmente lanciato in America Latina dal centro di produzione situato in Brasile, l’espansione in Turchia segna un ulteriore passo avanti a livello di sviluppo internazionale”. Più in generale, “Boreal dimostra tutta la nostra capacità di sviluppare “voitures à vivre” mondiali, prodotte in prossimità dei rispettivi mercati e adattate con attenzione alle esigenze dei clienti locali, fondendo desiderabilità, innovazione e quotidianità per i clienti di tutto il mondo”, aggiunge Cambolive.

Prodotto in Turchia, Boreal è il primo modello al mondo a montare il nuovo propulsore E-Tech Full Hybrid 160 cv, fondendo prestazioni, efficienza ed emissioni ridotte. Quest’offerta completa il motore benzina TCe EDC 1.3 turbo 145 cv, offrendo ai clienti soluzioni per rispondere alle esigenze ed attese locali.

Renault Boreal fonde il nuovo linguaggio stilistico della Marca con una spiccata personalità da SUV. L’imponente struttura della carrozzeria, le linee decise delle spalle, il frontale possente e la firma luminosa moderna concorrono a conferire una presenza di grande impatto fin dal primo sguardo. Con una lunghezza di 4,56 metri e un passo di 2,70 metri, questo modello si distingue per le dimensioni che superano gli standard del segmento C, offrendo interni spaziosi ed un ampio bagagliaio. La griglia frontale in tinta carrozzeria, il nuovo logo “Nouvel’R”, i sottili fari a LED e la firma luminosa ispirata alla concept car Niagara sottolineano tutta la modernità del veicolo. La struttura robusta dei parafanghi, che attira l’attenzione sul profilo laterale, e la fluidità della linea del tetto rafforzano il carattere premium di Boreal sia negli spostamenti urbani che nei lunghi viaggi. I cerchi in lega diamantati da 19″, il tetto nero e il tetto panoramico con apertura elettrica conferiscono al modello un’aria da segmento superiore. Gli interni di Renault Boreal vantano un abitacolo spazioso e moderno che coniuga tecnologie digitali e comfort. Realizzato con un approccio stilistico ergonomico, l’abitacolo si distingue per l’organizzazione dello spazio orientato al conducente e per i grandi schermi digitali. Il modello presenta un quadro strumenti digitale da 10″ ed il display centrale multimediale da 10″ openR link. Grazie al design ergonomico, è più facile accedere alle tecnologie connesse, mentre l’attenzione del conducente resta concentrata sulla strada. Con i sedili anteriori regolabili elettricamente, la funzione di memoria e massaggio del sedile del conducente, il climatizzatore bizona automatico, la base di ricarica wireless raffreddata ed i generosi vani portaoggetti, l’uso quotidiano è più confortevole. Tra le caratteristiche pensate per facilitare gli spostamenti delle famiglie, ricordiamo le bocchette dell’aria dei sedili posteriori, le porte USB-C ed il sistema di ribaltamento dei sedili posteriori Easy Break. La capacità del bagagliaio è di 630 litri ma può espandersi fino a 1.868 litri con i sedili posteriori ripiegati. La facilità di utilizzo è garantita dalla soglia di carico ribassata.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia –

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