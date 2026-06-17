SIMEST inaugura la nuova sede operativa a Bari

Bari, 17 giu. (askanews) – Simest sempre più presente al fianco delle piccole e medie imprese. La società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti dedicata al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane ha inaugurato oggi a Bari una nuova sede operativa che consentirà di consolidare ulteriormente il dialogo con il sistema produttivo del Mezzogiorno e di ampliare l’accesso agli strumenti a supporto della crescita sui mercati internazionali da parte delle aziende. L’intervista al Vice-Premier e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani: “Noi abbiamo il dovere di aiutare le imprese del Sud con norme, organizzazione e progetti per essere maggiormente presenti sui mercati internazionali dunque esportare di più. Ci sono tutte le potenzialità, noi abbiamo il dovere di farle esaltare pensando anche ai giovani, pensando alle start-up, alle imprese che iniziano una loro attività. Avere una sede di Simest a Bari significa aiutare tutti coloro che vogliono anche uscire al di là dei confini: nessun imprenditore con la nuova riorganizzazione del Ministero degli Esteri che lavora all’estero verrà lasciato solo.”Le parole di Vittorio De Pedys, Presidente Simest: “Vogliamo essere vicini fisicamente agli imprenditori per attrarre il loro interesse, dialogare con loro e aiutarli nel processo di internazionalizzazione. In questo momento essere vicino alla spina dorsale del prodotto interno lordo italiano, che sono le piccole e medie imprese, è la nostra mission e ci impegniamo ogni giorno per farlo ancora meglio.”L’apertura conferma la volontà di SIMEST di sviluppare una rete sempre più capillare e vicina alle aziende, favorendo una presenza diretta nei territori caratterizzati da elevato potenziale di crescita e da una crescente vocazione internazionale.Le dichiarazioni di Regina Corradini D’Arienzo, Ad Simest: “Insieme a CDP e SACE ci impegniamo a creare un sistema vero e proprio: tutte le imprese italiane, anche le più piccole, non devono sentirsi sole, anzi devono avere fiducia ed investire nell’internazionalizzazione. Tramite la nuova sedie vogliamo far conoscere le opportunità internazionali agli imprenditori nostrani.”Il commento di Mauro D’Attis, vicepresidente commissione antimafia: “Mi sembra che il fatto che il governo, il ministro degli esteri, il ministro Tagliani abbiano scelto Bari per celebrare una tappa che porta alla conferenza sull’export e il fatto che il governo abbia scelto Simes di inaugurare una sede operativa, quindi uno sportello vero e concreto che si rivolge agli imprenditori a Bari, dimostra che non solo c’è attenzione nei confronti della Puglia, ma che la Puglia è fondamentale per lo sviluppo dell’export italiano.”La sede di Bari si inserisce nel programma di ampliamento della rete nazionale e internazionale di SIMEST, sviluppato per garantire una maggiore vicinanza alle imprese e favorire l’accesso alle opportunità offerte dai mercati globali.