Cinema, associazioni autori a Giuli: si tuteli la creatività italiana

Roma, 18 giu. (askanews) – Il Coordinamento delle Associazioni di Autori ed Autrici torna a chiedere in una nota “che lo stanziamento di 20 milioni di euro aggiuntivi per il Fondo Cinema e Audiovisivo, annunciato dal ministro Giuli alla Camera dei Deputati lo scorso 15 aprile, siano allocati al ripristino, seppur parziale, delle risorse per i contributi Selettivi”.

“Ricordiamo che tali contributi nell’ultimo decreto hanno visto la propria dotazione ridotta di oltre il 50% rispetto al 2025, a fronte di un contemporaneo aumento di oltre 50 milioni in favore dell’attrazione di produzioni estere: una decisione contro la quale si sono espressi gli oltre 6.000 firmatari dell’appello ‘Non c’è Italia senza cinema’ si legge nella nota.

“Nell’esprimere il nostro apprezzamento per il lavoro in atto da parte del ministero e della Direzione Generale Cinema per affrontare le diverse criticità segnalate dalle associazioni, e recuperare il forte ritardo accumulato in questi mesi su vari fronti – afferma il coordinamento delle Associazioni di Autori ed Autrici – ribadiamo l’assoluta necessità di riportare al centro del sistema di finanziamento pubblico a cinema e audiovisivo la tutela e promozione della creatività italiana”.

“Un principio questo – prosegue la nota – che dovrà presiedere ad ogni progetto di riforma futura, e sul quale chiediamo al governo di impegnarsi fin da subito, sanando il vulnus creato a danno dei contributi Selettivi, che costituiscono uno dei pilastri del sostegno alla creazione cinematografica e audiovisiva nazionale. Perché non c’è Cinema senza creatività, e non c’è Italia senza Cinema”.