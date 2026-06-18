Crans Montana, Elsa Rubino torna a casa. Il papà: “Pronta una festa con le amiche”

(Adnkronos) –

Elsa Rubino, la 15enne biellese rimasta gravemente ustionata nell’incendio di Capodanno di Crans Montana, torna a casa. “Le dimissioni erano nell’aria da giorni anche se la data non la conosceva quando lo ha saputo non ha pianto di gioia ma si è super eccitata come sanno fare i ragazzi, ha preso il suo telefono e a manetta ha iniziato ad avvertire tutti. Per prima cosa ha chiesto di incontrare le sue amiche che per questa sera le hanno organizzato una festa a casa”, ha detto il papà Lorenzo nel giorno in cui la ragazza è stata dimessa dall’ospedale.

L’uomo, accompagnato dal dg dell’Azienda Oirm-Sant’Anna, Adriano Leli, e dalla direttrice sanitaria del Regina Margherita, Silvana Barbaro, ha voluto incontrare la stampa per ringraziare tutto il personale medico e infermietistico che in questi mesi li hanno assistiti. “Siamo stati circondati da uno staff eccellente di chirurghi, psicologi che hanno aiutato tantissimo Elsa nel suo percorso di sopportazione, di infermiere che giorno dopo giorno sono diventate delle amiche per mia figlia e nutrizionisti che ci seguiranno ancora visto che Elsa avrà bisogno di fare molta attenzione sulla sua nutrizione per recuperare appieno il funzionamento di tutto l’apparato digestivo”, ha detto ancora il papà che poi ha fatto sapere che “appena sarà possibile la riporteremo a Zurigo per ringraziare chi ha iniziato il percorso per salvarle la vita poi proseguito al Cto di Torino”.

“Anche per noi – ha poi aggiunto – si ricomincia a vivere, siamo un po’ agitati perché chiaramente sarà una vita nuova, ci sarà da appoggiare e seguire Elsa, non avremo più uno staff al nostro fianco ad aiutarci, torneremo qui in ospedale ogni settimana per i controlli. Sara’, quindi, una nuova vita con tanti sogni che non pensavamo neanche di poter avere”