Gli sportivi italiani puntano sul miele all’interno della dieta

Milano, 18 giu. (askanews) – Il miele si conferma un alimento particolarmente apprezzato da chi pratica attività sportiva. Lo evidenzia la ricerca “Il miele nella dieta dello sportivo”, commissionata dal Gruppo Miele di Unione Italiana Food ad AstraRicerche, secondo cui il 71,5% degli italiani che fanno sport lo utilizza occasionalmente, mentre il 14% lo consuma con regolarità.Ha parlato così Roberta Russo, Responsabile della Comunicazione di Unione Italiana Food: “Questo significa che gli italiani riconoscono le capacità e le proprietà ristoratrici, ma anche di restituzione di energia, che ha il miele e quindi lo assumono sia prima che dopo uno sforzo sportivo. La ricerca ci fa capire il miele è amato anche per la sua totale naturalezza, essendo un prodotto 100% naturale”.Tra i fattori che contribuiscono all’apprezzamento di questo alimento, vi sono anche l’esperienza e la capacità di selezione che caratterizzano la filiera del settore:”I confezionatori di miele italiani hanno una grandissima esperienza e capacità di selezionare i migliori mieli di tutto il mondo, oltre ovviamente a quelli italiani, in base alle loro qualità. Il miele è un prodotto naturale e proprio come il vino dipende da annata ad annata. Loro, di anno in anno, riescono a creare quel mix e quelle miscele che hanno le proprietà organolettiche, di gusto e ovviamente anche nutrizionali, che sono quelle più adatte.” ha aggiunto Russo.Ma perché è così indicato per il reintegro delle energie negli sportivi? “Il miele è indicato come un alleato formidabile nell’alimentazione di tutta la popolazione, ma in particolare di quella degli sportivi. Questo per il suo valore energetico, per la sua composizione quasi esclusivamente rappresentata da carboidrati semplici che sono gli zuccheri, ossia il carburante reale più efficace per i muscoli, e per la presenza di vitamine e minerali che possono sicuramente aiutare lo sportivo in qualunque momento della sua carriera” ha dichiarato Michelangelo Giampietro, Specialista in Medicina dello Sport e in Scienza dell’alimentazione.Oltre alle sue proprietà nutrizionali, il miele si presta a diverse modalità di consumo, che ne facilitano l’inserimento nella routine alimentare di chi pratica attività fisica.”Il miele possiamo utilizzarlo durante l’intera giornata quando facciamo sport, sia prima, che durante, che dopo. Ad esempio con una bevanda ottenuta con un litro di acqua e un’infusione di tè, in modo tale da darle un po’ di aroma, aggiungendo poi 40 grammi di miele e un grammo, corrispondente a quasi 5 piccoli pizzichi, di sale fino, che fornisce il sodio necessario per ottimizzare l’idratazione” ha aggiunto Giampietro.La ricerca “Honey Power”, rappresenta dunque un importante elemento per ribadire il valore del miele come eccellenza alimentare della tradizione italiana, offrendo anche spunti interessanti e indicazioni utili per un consumo più consapevole.