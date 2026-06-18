Il feretro di Ruini in San Pietro, il Papa celebra i funerali

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Roma, 18 giu. (askanews) – Il Papa celebra i funerali del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Cei, scomparso all’età di 95 anni, nella Basilica di San Pietro, all’altare della Cattedra. Il feretro del porporato è arrivato poco dopo le ore 16. Poi la preghiera dei fedeli, prima della solenne celebrazione di Leone.Tra le autorità presenti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Pierferdinando Casini, Maurizio Gasparri e Romano Prodi.
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