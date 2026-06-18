Mondiali, Inghilterra vince e tifosi festeggiano… con gli Oasis

(Adnkronos) – L’Inghilterra festeggia la prima vittoria ai Mondiali 2026 e canta gli Oasis. La Nazionale allenata da Tuchel ha battuto la Croazia 4-2 all’esordio nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, nella prima giornata del girone L e a fine partita i giocatori si sono fermati sotto al settore dedicato ai propri tifosi.

A Dallas, sono quindi risuonate le note di ‘Wonderwall’, celebre successo degli Oasis, che i tifosi dell’Inghilterra hanno cantato a squarciagola.

A unirsi al canto anche alcuni giocatori come Rice e Gordon, ripresi dalle telecamere, mentre Jude Bellingham non ha nascosto un po’ di emozione, mostrandosi commosso di fronte alla ‘sua’ curva.