Nuove Mercedes-Amg GLE 63 S E GLS 63 4MATIC+, il V8 alla sua massima espressione

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-AMG presenta le nuove GLE 63 S 4MATIC+ e GLS 63 4MATIC+, ampiamente rinnovate per esaltare ulteriormente le prestazioni e il dinamismo che contraddistinguono la gamma SUV del marchio. I due modelli di vertice combinano la tipica potenza del V8 con tecnologie all’avanguardia, design esclusivo e un equilibrio particolarmente riuscito tra sportività, comfort e fruibilità quotidiana. Al centro di entrambe le vetture c’è il motore AMG M177 EVO, completamente aggiornato. Il V8 biturbo da 4,0 litri rappresenta una delle espressioni più autentiche del DNA prestazionale di Mercedes-AMG. I numerosi interventi tecnici introdotti segnano una nuova fase evolutiva per questa iconica motorizzazione, progettata per rispondere alle future esigenze normative continuando al tempo stesso a garantire le prestazioni straordinarie che ne hanno decretato il successo.

“Il nostro V8 rappresenta un elemento centrale del nostro DNA prestazionale ed è il cuore ideale per le nuove GLE 63 S e GLS 63. Da anni il V8 è sinonimo di prestazioni straordinarie e gode di grande apprezzamento tra i nostri clienti – commenta Michael Schiebe, membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG, Production, Quality & Supply Chain Management,

e Chairman of the Management Board di Mercedes-AMG GmbH -. Con la nuova generazione M177 EVO abbiamo rivisto profondamente il propulsore, assicurandone la presenza nel nostro portafoglio prodotti anche nel lungo termine. Il risultato è un motore che conquista per la sua risposta pronta e dinamica, le elevate prestazioni e la marcata propensione a salire di giri, soddisfacendo al contempo normative sempre più stringenti a livello globale”.

Gli interventi sul motore comprendono un albero motore flat-plane, un albero a camme di aspirazione modificato, un sistema di iniezione ottimizzato e un sistema di post-trattamento dei gas di scarico di ultima generazione. Come il predecessore, anche il nuovo M177 EVO viene assemblato ad Affalterbach secondo la filosofia “One man, one engine”. Con la nuova evoluzione del motore M177 EVO impiegata sulle GLE 63 S 4MATIC+ e GLS 63 4MATIC+, Mercedes-AMG pone le basi per una nuova generazione di V8 in grado di coniugare prestazioni superiori, maggiore efficienza e conformità alle normative internazionali più rigorose. Un ruolo chiave è svolto dal nuovo albero motore a piano piatto, che contribuisce a ridurre le masse rotanti, favorisce una maggiore rapidità di salita di giri e assicura una risposta all’acceleratore ancora più precisa e diretta. Con una potenza di 450 kW (612 CV), il motore M177 EVO eroga lo stesso livello prestazionale della generazione precedente. La coppia massima di 850 Nm è disponibile su un ampio intervallo di regime, compreso tra 2.500 e 4.500 giri/min. Grazie a un sistema di post-trattamento dei gas di scarico di ultima generazione, che include un filtro antiparticolato di serie in tutti i mercati, il propulsore soddisfa inoltre le più recenti normative sulle emissioni.

Tra gli ulteriori interventi tecnici figurano l’ottimizzazione del sistema di iniezione, nuovi condotti di aspirazione e scarico, una revisione dell’albero a camme di aspirazione e aggiornamenti alla girante del compressore e all’alloggiamento del turbocompressore. Queste modifiche sono state sviluppate con l’obiettivo di affinare la risposta all’acceleratore, incrementare l’efficienza e rendere l’erogazione della potenza ancora più armoniosa e progressiva. L’ampio lavoro di sviluppo sul motore M177 EVO è completato dalla tecnologia mild hybrid con sistema ISG 2.0 (Integrated Starter Generator) e da una rete elettrica supplementare a 48 volt. L’ISG fornisce un contributo aggiuntivo di 17 kW (23 CV) e 205 Nm di coppia, supportando il motore termico nelle fasi di accelerazione. Inoltre, garantisce una coppia supplementare ai bassi regimi, consente il recupero di energia in fase di decelerazione e assicura riavvii del motore particolarmente fluidi e confortevoli. Le prestazioni sottolineano il potenziale dinamico di entrambi i modelli: la GLE 63 S 4MATIC+ accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, mentre la GLS 63 4MATIC+ completa lo stesso sprint in 4,2 secondi. La velocità massima raggiunge i 280 km/h, confermando il carattere ad alte prestazioni dei due SUV AMG.

– Foto ufficio stampa Mercedes Benz –

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