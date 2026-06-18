Schlein: ho avvisato Renzi del pranzo, alleanza già più larga

Roma, 18 giu. (askanews) – Elly Schlein aveva avvisato Matteo Renzi del pranzo con M5s e Avs. “Certo – ha detto a ‘Tagadà’ su La7 – lo sapete che sono testardamente unitaria”. Non è vero, ha assicurato, che si è ristretto il ‘campo largo’, “l’alleanza progressista è già più larga, l’abbiamo costruita nelle tante regioni e nei tanti comuni dove siamo andati insieme. Questo non significa che le principali forze di opposizione che lavorano insieme su tanti temi da tanti anni non facciano cose insieme”.

“Il programma – ha aggiunto – lo faremo insieme a tutta l’alleanza a partire da settembre. Ciò non vuol dire che prima staremo fermi, perché non partiamo da zero”. E il tavolo del programma sarà aperto anche a Renzi: “Io non ho mai messo veti su nessuno. E’ sul programma, sui temi che noi ci mettiamo insieme. Noi non ci mettiamo insieme contro gli avversari e contro Giorgia Meloni o non soltanto contro gli avversari, ma per le cose che vogliamo fare insieme”.