Stellantis Pro One presenta la nuova versione di Smart Compact Van

ROMA (ITALPRESS) – Una soluzione progettata per ampliare l’offerta con un nuovo approccio all’utilizzo quotidiano di un veicolo commerciale compatto. E’ la nuova versione Smart Compact Van, un’offerta unica progettata su misura per le esigenze dei professionisti, presentata da Stellantis Pro One nel corso di un evento digitale a livello europeo che ha coinvolto oltre 300 giornalisti e stakeholder del settore. Si tratta della nuova versione destinata ad ampliare la propria famiglia di Compact Van, la gamma più venduta a livello globale per Stellantis e di cui è leader indiscussa in Europa, dove detiene una quota di mercato del 48,2% (YTD aprile 2026): quasi un veicolo su due venduti è di marchio Stellantis. Citroèn Berlingo Van First, Fiat Professional Doblò EasyPRO, Opel Combo Start, Peugeot Partner Active, sono le denominazioni della nuova versione Smart Compact Van. “Essere leader implica una grande responsabilità: i clienti si aspettano l’eccellenza, inclusi quelli che dobbiamo ancora conquistare. Per questo, ascoltando attentamente i loro feedback, abbiamo sviluppato un veicolo razionale, confortevole e modulare, capace di offrire soluzioni originali che rappresentano una vera Unique Selling Proposition”, ha spiegato Eric Laforge, Global Senior Vice President di Stellantis Pro One. Pur mantenendo la medesima architettura di base, il design esterno introduce un ampio, distintivo paraurti anteriore, studiato per migliorare la protezione del veicolo.

All’interno, pannelli porta e plancia sono stati completamente riprogettati per ottimizzare l’utilizzo degli spazi e l’ergonomia dei comandi. Inoltre, le analisi di Stellantis hanno evidenziato che il 40% dei clienti non è interessato a una configurazione a tre posti e che i professionisti viaggiano da soli per circa l’90% del tempo lavorativo. Da qui la decisione di introdurre una dotazione di serie rivoluzionaria nel nuovo Compact Van, unica nel segmento e in grado di offrire più spazio, maggiore funzionalità e un valore superiore: il Flexiseat, ovvero un sedile passeggero modulare ribaltabile che consente di aumentare il volume di carico. Può essere abbinato al “Modutable”, ideale come supporto pratico per un ufficio mobile o per una superficie d’appoggio durante le pause. La nuova versione introduce anche una gamma di ulteriori soluzioni innovative, tra cui: Moduconsole, una console centrale removibile istantaneamente e facilmente riponibile nell’area di carico, dotata di portabicchieri e vano chiuso, adattabile a diversi utilizzi; Dashbox, plancia con due vani portaoggetti chiusi e portabicchieri; Drivedrawer, cassetto sotto il sedile per riporre in modo discreto notebook, laptop o tablet; Moduwork, configurazione con terzo sedile centrale che consente di ospitare fino a tre persone. Quando non necessario, il sedile centrale si trasforma per aumentare la funzionalità: integra un vano chiuso e può essere combinato con sedile passeggero e tavolino ribaltabile, oppure sfruttare lo spazio per il trasporto di oggetti lunghi.

E’ inoltre disponibile una presa da 220V, ideale per alimentare dispositivi elettronici come laptop e tablet. “Questo nuovo Smart Compact Van non scende a compromessi in termini di capacità. Offre le stesse specifiche fondamentali della versione base, arricchite dall’introduzione di serie del Flexiseat, che definisce un nuovo paradigma nella funzionalità dell’abitacolo garantendo più spazio, maggiore funzionalità e un valore superiore per il cliente. Inoltre, le opzioni di upgrade possono essere aggiunte in qualsiasi fase del ciclo di vita del veicolo, a dimostrazione della flessibilità che ha sempre caratterizzato i veicoli Stellantis, progettati intorno alle esigenze dei clienti”, ha affermato Luca Marengo, Head of Product and Innovation di Stellantis Pro One. Le dimensioni esterne e interne restano invariate, con due lunghezze disponibili, una portata utile da 750 chili a 1 tonnellata e un volume di carico compreso tra 3,3 e 4,4 metri cubi. Per quanto riguarda le motorizzazioni Stellantis ha adottato una strategia multi-energia finalizzata a facilitare la transizione verso l’elettrificazione, garantendo al contempo l’accessibilità economica.

Al centro dell’offerta si colloca il nuovo propulsore 100% elettrico con un’autonomia fino a 270 chilometri, tra le migliori della categoria. La gamma comprende inoltre tre motorizzazioni endotermiche (due diesel e una benzina) con cambio manuale, cui si affiancherà una versione mild-hybrid prevista per il prossimo anno. Il tutto sarà proposto a un livello di prezzo altamente competitivo, inferiore rispetto al resto della gamma sia per i motori termici sia per quelli BEV, grazie alle economie di scala e a una forte attenzione all’efficienza dei costi. “Il nuovo Smart Compact One è stato progettato per essere efficiente, accessibile e progettato per il cliente con un range di optional tra i più richiesti sul mercato. Dalle analisi fatte, il potenziale per questo segmento è molto alto perchè c’è interesse per le grandi flotte, in quanto il veicolo progettato come driver centrico offre la possibilità di utilizzare anche lo spazio anteriore per prepararsi alle consegne; ma, essendo un veicolo con una fascia di prezzo interessante potrebbe essere molto appetibile anche per artigiani, manutentori o piccole aziende”, ha spiegato Fedele Ragusa, Senior Product Manager di Stellantis Pro One. Il nuovo Smart Compact Van si distingue quindi come una soluzione progettata intorno alle esigenze dei clienti che privilegiano un utilizzo quotidiano e funzionale, incarnando al contempo il patrimonio identitario dei singoli brand della famiglia Stellantis Pro One.

Il nuovo Smart Compact Van, sviluppato a partire da input diretti dei clienti, combina funzionalità operative e comfort a bordo, caratteristiche distintive e costi di esercizio contenuti. Si configura pertanto come lo strumento ideale per affrontare le sfide di un segmento strategico, sempre più competitivo e caratterizzato da nuovi player aggressivi, in cui Stellantis ha storicamente ambito a una posizione di leadership.

– Foto ufficio stampa Stellantis Pro One –

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