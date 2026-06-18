Ucraina-Russia, massiccio attacco di droni di Kiev su Mosca: colpita un’altra raffineria

(Adnkronos) –

Un massiccio attacco di droni ucraini si è abbattuto su Mosca stamattina. Secondo il sindaco della capitale russa Sergey Sobyanin e diverse fonti di monitoraggio, decine di velivoli senza pilota hanno preso di mira la città. L’attacco avrebbe colpito la raffineria di petrolio di Mosca per la seconda volta in tre giorni, provocando un grave incendio nell’impianto. Sobyanin ha riferito che la città ha subito un attacco “massiccio” di droni nelle prime ore della mattina, con le unità di difesa aerea russe che hanno distrutto 52 droni diretti a Mosca. “Diversi droni sono riusciti a raggiungere la raffineria di petrolio di Mosca”, ha aggiunto.

Sobyanin ha dichiarato che le squadre di soccorso stanno lavorando sui luoghi degli attacchi. Ha inoltre segnalato “danni lievi” a un edificio del centro commerciale Sadovod, nella zona sud-orientale della città. Non si registrano vittime. In seguito all’attentato, sono state imposte restrizioni temporanee al traffico aereo anche negli aeroporti di Vnukovo, Sheremetyevo e Zhukovsky di Mosca (VIDEO).

Foto e video pubblicati dai residenti sui social media mostrano incendi ed esplosioni in diverse zone della città, tra cui la raffineria nel distretto di Kapotnya. Il canale Telegram di monitoraggio Exilenova-Plus ha pubblicato filmati di residenti locali che mostravano incendi alla raffineria di petrolio, i piani superiori di un grattacielo in fiamme e fumo che si levava su tutta la capitale. Le immagini mostrano incendi in diverse aree della raffineria di petrolio di Mosca. Secondo un’analisi video condotta dal canale di monitoraggio indipendente russo Astra, almeno cinque incendi sono divampati nell’impianto.

Il governatore dell’oblast di Mosca, Andrey Vorobyov, ha segnalato danni ad edifici residenziali nella periferia di Mosca. Un condominio a più piani nel distretto di Zhukovsky è stato danneggiato e i suoi residenti sono stati evacuati, ha dichiarato Vorobyov. Ha inoltre segnalato danni a un’abitazione a Elektrostal, dove una donna ha riportato una lieve ferita alla spalla. A Lyubertsy, i detriti lasciati da un drone hanno danneggiato una palestra, un centro commerciale e una zona industriale, ha dichiarato il governatore. Non si segnalano vittime, ma l’entità dei danni è ancora oggetto di indagine. Vorobyov ha inoltre segnalato danni e incendi in alcune case nelle città di Chekhov e Pavlovksy Posad, nell’oblast’ di Mosca.