Venditti torna con il live album “Daje!”, con La notte prima degli esami

Milano, 18 giu. (askanews) – Nei giorni in cui oltre 500.000 studenti affrontano gli esami di maturità, Antonello Venditti torna a far emozionare ancora una volta intere generazioni con la sua “Notte prima degli esami”, con tutta la sua musica e con la sua energia.

«”Notte prima gli esami” ha 42 anni. Scrivendo questa canzone ho creato il rito della notte prima gli esami che ogni anno riguarda oltre 500.000 ragazze e ragazze italiani e relativi parenti e amici – dichiara Antonello Venditti – Qual è il segreto? Che ogni anno è nuova per le ragazze e i ragazzi che la vivono, quindi, ogni anno questo rito si rinnova e assume significati diversi. La forza di “Notte prima gli esami” è questa, oltre a tutto l’aspetto emotivo che di per sé è la forza della canzone».

Domani, venerdì 19 giugno, uscirà “Daje!”, il nuovo album live contenente i suoi più grandi successi registrati dal vivo durante i tour “Cuore – Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” e “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”, che in due anni lo hanno portato in concerto in tutta Italia davanti a oltre 300.000 spettatori in oltre 60 date.

«”Daje!” è il risultato, la testimonianza dal vivo, di questi due anni di concerti – aggiunge Venditti – Il disco è fantastico, ha un suono incredibile. “Daje!” è un grido semplice e liberatorio che vuol dire “forza e coraggio” alla romana, ma che ormai è diventato di uso comune».

L’album live “Daje!”, prodotto da Alessandro Canini e pubblicato da Sony Music, sarà disponibile in 3 formati fisici: in CD nella versione DigisleevE, in doppio vinile colorato e autografato in edizione limitata in esclusiva sul Sony Music Store e in doppio vinile black 180gr ad alta fedeltà.

Con questo nuovo album live, Antonello Venditti celebra il legame indissolubile con il suo pubblico, offrendo una selezione curata dei brani più iconici del suo repertorio, da “Notte prima degli esami” a “Grazie Roma”, da “Ricordati di Me” a “Unica” e tanti altri inni generazionali proposti con la forza e l’emozione delle esecuzioni dal vivo.

Il 7 luglio da Bard (Aosta) prenderà il via “Daje! Live summer 2026”, il nuovo tour nelle più suggestive location outdoor d’Italia.

«Quest’anno ho deciso di fare solo una decina di concerti in posti intimi e molto particolari, che non ho frequentato molto nel corso degli anni – afferma il cantautore romano – Questi concerti saranno diversi dalla ritualità di “Cuore”. Sarà una sorpresa molto interessante anche dal punto di vista musicale».

Ad accompagnare Antonello Venditti sul palco ci saranno Alessandro Canini (batteria), Amedeo Bianchi (sax), Danilo Cherni (tastiere), Angelo Abate (pianoforte e organo Hammond) e Roberta Palmigiani (violino).

Queste le prime date del tour “Daje! Live summer 2026”, prodotto e organizzato da Friends&Partners:

07 luglio 2026 – Bard (Aosta) – Piazza d’Armi – nell’ambito di Estate al Forte

10 luglio 2026 – LUGANO (Svizzera) – Piazza Riforma – nell’ambito di Estival Jazz

15 luglio 2026 – Bibione (Venezia) – Piazzale Zenith – nell’ambito di Suoni di Mare

24 luglio 2026 – Castellammare del golfo (Trapani) – Area Porto Nuovo – nell’ambito di Castellammare Art Music Week

17 agosto 2026 – Termoli (Campobasso) – Arena del Mare

21 agosto 2026 – Castiglioncello (Livorno) – Castello Pasquini – nell’ambito di Castiglioncello Festival

30 agosto 2026 – Ostuni (Brindisi) – Arena Bianca – Foro Boario

02 settembre 2026 – Matera – Cava Del Sole

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali.