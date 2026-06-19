A Bari un dibattito organizzato dall’Italpress sull’informazione locale e sul Mezzogiorno

BARI (ITALPRESS) – Viviamo un momento storico in cui le notizie viaggiano in tempo reale su scala globale ma continuano a nascere nei territori: per questo il ruolo dell’informazione locale resta centrale. È stato questo il filo conduttore di “ITALPRESS Mezzogiorno: dal locale al globale, nuove rotte dell’informazione”, l’evento promosso da ITALPRESS in partnership con la Camera di Commercio di Bari e la Nuova Fiera del Levante, che si è svolto questa mattina nella Sala Ambrosi della Camera di Commercio del capoluogo pugliese.

L’iniziativa ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo economico e protagonisti dell’informazione del Mezzogiorno per una riflessione sulle trasformazioni del sistema dei media, sulle sfide poste dalla rivoluzione digitale e sulla necessità di garantire un’informazione libera, credibile e capace di raccontare i cambiamenti in atto. Il confronto si è poi concentrato anche sul ruolo strategico del Sud e del Mediterraneo in una fase caratterizzata da profondi mutamenti economici e geopolitici.

Ai saluti istituzionali del vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, del sottosegretario alle Politiche del Sud Luigi Sbarra, del sindaco di Bari Vito Leccese, della presidente della Camera di Commercio di Bari Luciana Di Bisceglie, del presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli e del direttore responsabile di ITALPRESS Gaspare Borsellino è seguito il dibattito moderato da Claudio Brachino con i direttori Mimmo Mazza (La Gazzetta del Mezzogiorno), Maddalena Mazzitelli (Telebari), Rossella Tosto (Trm), Gianfranco Lattante (Telerama) e il giornalista Beppe Stallone (L’Edicola).

“La politica – ha sottolineato Mulè – deve garantire che l’informazione continui a essere libera e non inquinata, ad esempio da fenomeni come quello delle fake news e quindi dall’inquinamento che, in maniera interessata, arriva dall’esterno. Ha poi il grande compito di dare all’informazione gli strumenti per parlare di ciò che accade e non limitarsi al chiacchiericcio interno alla politica, ma essere un’informazione di servizio, in grado di spiegare ai cittadini quello che stiamo facendo”.

Il vicepresidente della Camera ha poi affermato che centrale nello sviluppo del Mezzogiorno potrebbe essere la realizzazione di un tunnel tra la Sicilia e la Tunisia, “un collegamento stabile, simile al Bohai Strait Tunnel che stanno costruendo in Cina. Si può fare tra la Sicilia e la Tunisia e sarebbe davvero il superamento di una barriera dal punto di vista geografico che unirebbe questi due continenti, superando per esempio Suez, Gibilterra e avendo, attraverso il ponte di Messina, quella connessione che non c’è. Non è avveniristico: recentemente se ne è parlato all’Università Luiss, che ha già elaborato un progetto di fattibilità. È qualcosa che si può fare, è qualcosa che a mio giudizio va fatto per guardare realmente avanti e non essere fermi a oggi”.

Il sistema dell’informazione è strategico anche per il sottosegretario Sbarra, “soprattutto – ha dichiarato – alla luce delle profonde trasformazioni e dei cambiamenti che stanno intervenendo nel Mezzogiorno e nel Paese. Investire sull’informazione significa cogliere e dare voce, con continuità, alle mutate condizioni economiche e sociali dei territori e delle comunità. Il Mezzogiorno, in questi ultimi quattro anni, vive una fase di risveglio sotto il profilo economico e sociale. Il Pil nel Sud cresce più che in altre aree del Paese, ripartono gli investimenti pubblici e privati, si rafforza l’export e abbiamo toccato il massimo storico come tasso di occupazione. È il frutto e il risultato di una visione che il governo Meloni ha messo in campo, soprattutto nelle regioni meridionali. Tutto questo va raccontato attraverso un sistema dell’informazione che riesca a tenere insieme la vivacità dei territori del Mezzogiorno, collocandola e raccontandola nella dimensione nazionale ed europea”.

“L’informazione – ha aggiunto Leccese – ha un ruolo importantissimo per far crescere il territorio, per far crescere le nostre comunità. Oggi deve fare i conti con l’utilizzo forse eccessivo dei social e un nuovo modo di connetterci, però il ruolo dei giornalisti, della stampa e degli opinion leader resta importantissimo”.

“Oggi l’informazione – ha ribadito Di Bisceglie – è quasi responsabile della narrazione di temi che sono determinanti non soltanto per lo sviluppo di un territorio, ma anche per le dinamiche sociali. Le ripercussioni possono essere positive, così come possono essere davvero negative. Per questo la centralità dell’informazione, soprattutto in uno scenario completamente nuovo come quello del posizionamento del Mediterraneo nelle nuove logiche e nelle nuove dinamiche geopolitiche, diventa davvero fondamentale. Dobbiamo avere la capacità di raccontare, e anche l’onestà di raccontare, le cose per come sono realmente, per avere un riscontro che sia economico, sociale e anche culturale”. “La cosa più importante – ha sottolineato Frulli – è divulgare un’informazione che dica la verità e farlo attraverso agenzie di stampa che portano avanti questo tipo di messaggio diventa strategico anche per chi, come me, rappresenta un quartiere fieristico, dunque una piattaforma stabile, perché raccontare nella maniera più corretta ciò che riusciamo a fare è importante e strategico. Raccontare la verità è la vera sfida che chi, come ITALPRESS, ogni giorno affronta sul campo, in tutto il mondo, per divulgare quello che succede deve fare al meglio, con competenza e capacità”.

“Oggi – ha concluso Borsellino – è stata sicuramente una giornata importante. ITALPRESS ha saputo riunire attorno allo stesso tavolo i principali direttori dei quotidiani e delle televisioni locali della Puglia e anche della Basilicata per parlare dell’importanza dell’informazione globale e dell’informazione locale, quello che oggi si definisce ‘glocal’. È un primo passo, una prima tappa, per poter parlare del Mezzogiorno a livello nazionale e far emergere sempre di più un Mezzogiorno che non vuole essere una periferia del Sud, ma un punto nevralgico e centrale in un’area geografica e geopolitica sicuramente molto importante come la Puglia”.

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