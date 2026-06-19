X
<
>

Anne Hathaway è incinta, diventerà mamma per la terza volta: l’annuncio

| 19 Giugno 2026 21:02 | 0 commenti

Anne Hathaway è incinta, diventerà mamma per la terza volta: l’annuncio

1 minuto per la lettura

(Adnkronos) –
Anne Hathaway è incinta. L’attrice statunitense lo ha rivelato con un videoclip condiviso sul suo profilo social nelle ultime ore: “Baby sono tua”, ha scritto riprendendo il celebre brano omonimo ‘Baby I’m Yours’ di Barbara Lewis. 

Nel filmato appare Hathaway inizialmente con le braccia incrociate quasi a nascondere le forme. Poi, l’attrice con disinvoltura allontana le braccia e scopre il pancione già evidente.  

 

 

Così l’attrice Hathaway – reduce dal successo de ‘Il diavolo veste Prada 2’ – ha annunciato sui social di aspettare il suo bambino, il terzo dal marito Adam Shulman.  

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA