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Canada, gravissimo infortunio per Koné: doppia frattura a tibia e perone

| 19 Giugno 2026 11:31 | 0 commenti

Canada, gravissimo infortunio per Koné: doppia frattura a tibia e perone

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ROMA (ITALPRESS) – A seguito del gravissimo infortunio subito nel corso della sfida dei Mondiali fra Canada e Qatar, Ismael Koné ha riportato una doppia frattura a tibia e perone della gamba sinistra. Il centrocampista del Sassuolo è stato operato già nella notte italiana.

“Get well soon, Isma. Ti siamo vicini e insieme supereremo questo momento difficile”. Così, sui social, il Sassuolo, a proposito del brutto infortunio del centrocampista neroverde.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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