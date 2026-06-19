Casa, Istat: nel I trimestre prezzi in aumento, +5,2%

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Roma, 19 giu. (askanews) – Nel primo trimestre del 2026, i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie aumentano su base annua del 5,2%, in accelerazione rispetto al +4% della fine del 2025. Lo ha reso noto l’Istat spiegando che l’accelerazione risente della dinamica dei prezzi delle abitazioni nuove, il cui tasso tendenziale di variazione risale a +6,7% dal -1,1% del trimestre precedente.
Rallenta invece lievemente il ritmo di crescita dei prezzi delle abitazioni già esistenti, che si attesta a +4,8% dal +5%.
L’accelerazione su base tendenziale dei prezzi delle abitazioni si accompagna all’aumento del numero di compravendite, +4,4% rispetto allo stesso trimestre del 2025, che si registra a livello nazionale.
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