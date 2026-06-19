Italia-Usa, Conte: inacettabili parole Trump su Meloni

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Roma, 19 giu. (askanews) – “L’Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata. Lo dico da cittadino italiano prima che da politico. È del tutto inaccettabile, poi, che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali. Spero solo che si apra una riflessione per trarre insegnamento da quanto accaduto. La firma di tutto quel che ci viene richiesto, la rincorsa a foto, a prefazioni di libri non può prevalere mai sul nostro interesse nazionale.
Dobbiamo rimboccarci le maniche per il nostro Paese, che deve difendere la sua dignità, la sua credibilità, la sua grandezza”. Così sui social, il presidente di M5s, Giuseppe Conte, commenta le ultime dichiarazioni di Donald Trump su Giorgia Meloni, diffuse da La7.
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