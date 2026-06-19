Italia-Usa, Sanchez: solidarietà a Meloni, attacco inqualificabile

Bruxelles, 19 giu. (askanews) – “Tutta la mia solidarietà” alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’ha espressa il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez interpellato durante la conferenza stampa finale al termine del consiglio europeo.

Sanchez ha detto di aver espresso “pubblicamente” la solidarietà “rispondendo alla domanda” in conferenza stampa ma, ha aggiunto, “anche in privato durante il Consiglio europeo le ho trasmesso la mia solidarietà di fronte a questo attacco che non è né politico né personale, non saprei come qualificarlo”.