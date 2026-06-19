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Marocco-Scozia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

| 19 Giugno 2026 23:02 | 0 commenti

Marocco-Scozia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Il Marocco torna protagonista ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, venerdì 19 giugno, e domani, sabato 20, la Nazionale africana sfida la Scozia – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone C. Il Marocco è reduce da un’ottima prestazione all’esordio contro il Brasile, fermato sull’1-1, mentre la Scozia ha battuto Haiti per 1-0, prendendosi la testa del gruppo. 

 

La sfida tra Marocco e Scozia è in programma oggi a mezzanotte. Ecco le probabili formazioni: 

Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Kaabi; Saibari. Ct. Ouahbi. 

Scozia (4-4-2): Gunn; Hickey, Hanley, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Shankland, Che Adams. Ct. Clarke.  

 

Marocco-Scozia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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