Missione Baltica: l’Ordine di Malta rafforza i legami per la pace

Roma, 19 giu. (askanews) – Diplomazia umanitaria e cooperazione internazionale. Si è conclusa la missione ufficiale del Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra’ John T. Dunlap, nei Paesi Baltici. Un viaggio tra Lituania, Lettonia ed Estonia – che ha segnato un importante passo avanti nel rafforzamento dei rapporti bilaterali tra l’Ordine e le istituzioni locali. Il fulcro della visita è stato il dialogo sulla pace e la gestione delle crisi globali, con uno sguardo particolare al conflitto in Ucraina.In Lituania, la missione si è aperta all’insegna della spiritualità con l’inaugurazione del 6° Congresso Apostolico Mondiale sulla Misericordia a Vilnius. Qui, il Gran Maestro ha incontrato il Presidente Gitanas Naus da, ribadendo l’importanza della carità e del volontariato: una rete, quella lituana, che conta oltre 2.000 persone impegnate quotidianamente al servizio dei più fragili.In Lettonia, la visita ha assunto un valore storico, celebrando i trent’anni di relazioni diplomatiche. Nei colloqui istituzionali con il Presidente Edgars Rink vi s, è emersa la volontà comune di ampliare il raggio d’azione dell’Ordine, non solo in campo assistenziale ma anche nella gestione dei rifugiati, consolidando strutture d’eccellenza come il centro diurno “Sarah’s Garden” per pazienti affetti da demenza.Infine, l’Estonia. A Tallinn, il momento chiave è stato la firma di un nuovo Accordo di Cooperazione con il Ministero degli Esteri. Un’intesa che apre la strada a progetti comuni per il sociale e la protezione dei civili, supportata dall’attività quotidiana di centinaia di volontari che lavorano, tra l’altro, per contrastare l’isolamento degli anziani.Questo viaggio non ha solo riaffermato il ruolo storico dell’Ordine di Malta, ma ne ha proiettato la missione verso il futuro, attraverso la creazione di una nuova Delegazione degli Stati Baltici, ponte ideale tra fede, assistenza e impegno civile nel cuore dell’Europa.