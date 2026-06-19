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Mondiali, Stati Uniti-Australia 2-0 – Diretta

| 19 Giugno 2026 23:01 | 0 commenti

Mondiali, Stati Uniti-Australia 2-0 – Diretta

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(Adnkronos) – Gli Stati Uniti tornano in campo ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 18 giugno, la Nazionale americana sfida l’Australia – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone D della rassegna iridata. La squadra allenata da ct Pochettino è reduce dalla netta vittoria dell’esordio contro il Paraguay, battuto 4-1, mentre l’Australia ha superato la Turchia 2-0. Si giocherà quindi, al Seattle Stadium di Seattle, per ipotecare il passaggio del turno e prendersi il primo posto del girone. 

 

A mezzanotte in programma la sfida tra Scozia e Marocco, alle 3 Brasile-Haiti. 

 

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