Pitti Uomo, Herno punta su una linea dedicata al viaggio

Firenze, 19 giu. (askanews) – Una proposta di moda maschile volutamente trasversale per attraversare con equilibrio, funzionalità, leggerezza ed eleganza i mesi più caldi: con questa idea Herno partecipa a Pitti Uomo 2026, portando anche una nuova proposta.”Le novità – ha detto ad askanews il presidente di Herno, Claudio Marenzi – sono molte e direi una su tutte: la parte Flight che è dedicata al viaggio, in effetti abbiamo fatto anche una capsule collection con una valigeria per cui ci sono delle delle dei trolley molto particolari, e questa collezione è fatta da prodotti che abbiano sia il processo produttivo, ma anche tessuti adatti a a questa attività, per cui ingualcibili, traspiranti e e impermeabili, impacchettabili, addirittura uno diventa un cuscino da da viaggio, per cui tutto una un guardaroba che serve sia per il viaggio, ma in più funzionale, ma anche esteticamente corretto”.Il messaggio è quello di capi da indossare che diventano una forma di geografia personale, oltre che uno stile. E la presenza all’evento fiorentino per il brand è una costante.”Pitti Uomo per i grandi marchi, ma anche per i piccoli e medi – ha aggiunto Marenzi – è sempre veramente molto importante perché qui è non è più neanche una fiera, questo è un happening dove la produzione, la distribuzione e la comunicazione si incontrano per fare il punto della situazione della stagione, per cui è fondamentale”.