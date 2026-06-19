Porti, da oggi attiva apertura a Sud del porto di Civitavecchia

(Adnkronos) – Questa mattina, con il completamento dei lavori dell’apertura a Sud e del collegamento con l’antemurale, le prime imbarcazioni delle forze dell’ordine hanno fatto ingresso nella Darsena romana attraversando la nuova imboccatura meridionale del porto di Civitavecchia. Lo rende noto l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale in una nota.

Da oggi l’apertura a Sud diventa il nuovo accesso al porto storico per tutte le imbarcazioni dirette alla Darsena romana, per gli yacht del Marina yachting e per i diportisti che troveranno collocazione nel bacino storico del porto. Contestualmente, nel pomeriggio, sono rientrate nella loro sede originaria anche le imbarcazioni della flotta peschereccia, che durante l’esecuzione dei lavori, erano state temporaneamente trasferite presso la Darsena servizi. Insieme alle unità navali delle forze dell’ordine, i pescherecci hanno attraversato per la prima volta il nuovo canale di accesso, sancendo di fatto l’entrata in funzione della nuova configurazione del porto storico.

L’operazione, si legge nella nota, rappresenta un passaggio di straordinaria importanza sia dal punto di vista operativo che simbolico. Con l’apertura del nuovo accesso a Sud e il collegamento con l’antemurale cambia infatti il volto del porto di Civitavecchia, che recupera una più moderna organizzazione degli spazi portuali e una migliore integrazione tra il porto storico e le aree di più recente realizzazione.

“Per il porto di Civitavecchia è un giorno storico – afferma il presidente dell’Adsp, Raffaele Latrofa -. Si apre una nuova pagina per lo scalo e per la città, con una configurazione completamente rinnovata del canale di accesso grazie all’apertura a Sud e al collegamento con l’antemurale. Come avevo preannunciato e ribadito mesi fa ai pescatori, abbiamo mantenuto l’impegno assunto, restituendo alla marineria di Civitavecchia la sua collocazione originaria nella Darsena romana. Oggi – prosegue Latrofa – restituiamo ai pescatori il loro storico luogo di approdo, un presidio identitario che rappresenta da sempre il legame più autentico tra il porto e la comunità cittadina. È un momento che unisce memoria e futuro, tradizione e sviluppo”.

“Con il progetto dell’apertura a Sud – conclude il presidente – prende avvio una nuova fase di crescita dello scalo, profondamente radicata nella storia millenaria di Civitavecchia ma orientata alle sfide dei prossimi decenni. Siamo convinti che il futuro della città passi inevitabilmente dal suo porto. Per questo continuiamo a lavorare a una visione capace di coniugare sviluppo economico, qualità urbana, sostenibilità e innovazione, in un equilibrio virtuoso tra la valorizzazione delle nostre radici e la costruzione delle opportunità di domani”.

Sia l’apertura a Sud, sia il collegamento con l’antemurale sono già pienamente operativi dal punto di vista nautico e funzionale. L’inaugurazione ufficiale delle due opere avverrà nei prossimi mesi, una volta completati gli ultimi interventi previsti dal progetto, in particolare quelli relativi alla viabilità e ai percorsi pedonali del collegamento con l’antemurale, alla sistemazione delle aree a terra e alle opere di completamento e protezione della nuova imboccatura a Sud.