Roma, al Cinema in Piazza Kojima, Winding Refn, Noé, Argento

Roma, 19 giu. (askanews) – La Fondazione Piccolo America ha annunciato un altro appuntamento della XII edizione de Il Cinema in Piazza a Roma: per tre giorni, quattro delle voci più influenti e intransigenti della cultura visiva contemporanea si riuniranno per un incontro pubblico. Come anticipato da Deadline, il genio del game designer Hideo Kojima, i registi di culto Nicolas Winding Refn e Gaspar Noé e il maestro del brivido Dario Argento, saranno i protagonisti di una Challenge a suon di cinque Carte Blanche curate dagli stessi autori.

Quattro giocatori, tre giorni di cinefilia pura, dal 4 al 6 luglio: uno storico incontro tra visionari che hanno influenzato profondamente generazioni di registi, creatori di videogiochi e narratori in tutto il mondo.

Dalla rivoluzionaria fusione tra cinema e narrazione interattiva realizzata da Kojima, all’estetica autoriale al neon di Refn, passando per il cinema sensoriale e radicale di Noè e la continua reinvenzione dell’horror da parte di Argento, il programma offrirà al pubblico un’opportunità per scoprire le influenze creative, le passioni e le ossessioni cinematografiche che accomunano queste figure.

In particolare, avrà luogo il primo incontro tra Hideo Kojima e uno degli autori che hanno più contribuito alla sua formazione di cinefilo, il maestro dell’horror Dario Argento.

La challenge si articolerà in cinque appuntamenti distribuiti tra il Cinema Troisi e le aree de Il Cinema in Piazza, ovvero San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci, trasformando Roma in un punto d’incontro internazionale per il cinema di genere, il cinema d’autore e la sperimentazione audiovisiva, con quattro dei suoi più celebri rappresentanti.

Creatore delle leggendarie saghe Metal Gear Solid e Death Stranding, Hideo Kojima è considerato il primo vero autore nel mondo dei videogiochi capace di fondere linguaggio cinematografico e interattività in una forma espressiva unica.

Al suo fianco Gaspar Noé (Irreversible, Vortex, Climax), punto di riferimento del cinema provocatorio e sensoriale d’oltralpe, e Nicolas Winding Refn (Drive, Only God Forgives, The Neon Demon), regista danese Prix de la mise en scène a Cannes e maestro di un cinema estetico e ultra-neon;

infine Dario Argento (Profondo Rosso, Suspiria, Inferno), il cineasta che ha ridefinito le regole dell’horror e del thriller globale, influ enzando generazioni di autori in tutto il mondo, compresi gli stessi Kojima e Refn.

Sabato 4 luglio Gaspar Noé presenterà il suo Lux Eterna alle 12:00 al Cinema Troisi. La stessa sera a San Cosimato, nel cuore di Trastevere, Hideo Kojima e Gaspar Noé dialogheranno su Jigoku di Nobuo Nakagawa. Domenica 5 luglio sarà interamente dedicata al viaggio visivo di Nicolas Winding Refn: il regista, in dialogo con Dario Argento, aprirà il pomeriggio del Cinema Troisi con la proiezione speciale in anteprima del suo Her Private Hell – presentato quest’anno a Cannes – per poi spostarsi nella cornice della Cervelletta, dove parteciperà a un incontro storico: Argento, Refn, Kojima e Noé presenteranno insieme Profondo Rosso, capolavoro del maestro italiano.

A chiudere la serata una proiezione di mezzanotte del cult vampiresco The Hunger (Miriam si sveglia a mezzanotte) di Tony Scott per celebrare, a dieci anni dalla scomparsa, il suo indimenticabile protagonista David Bowie.

La maratona si concluderà lunedì 6 luglio con Hideo Kojima, che incontrerà nuovamente il pubblico per un doppio evento: la proiezione di Female Prisoner Scorpion: Jailhouse 41 di Shunya Ito, alle 18:00 al Cinem a Troisi, e successivamente l’omaggio a Sergio Leone con Il buono, il brutto e il cattivo, alle 21:15 a Monte Ciocci.