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Scontro tra tre auto sulla Pontina, un morto e 5 feriti a Latina

| 19 Giugno 2026 15:01 | 0 commenti

Scontro tra tre auto sulla Pontina, un morto e 5 feriti a Latina

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(Adnkronos) –  Incidente mortale sulla strada statale 148 Pontina con uno scontro, per cause in corso di accertamento, che ha coinvolto tre veicoli causando il decesso di una persona e il ferimento di altre cinque. La strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Latina (chilometro 73) con il traffico deviato sulla complanare con indicazioni sul posto. Lo riferisce Anas, il cui personale è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.  

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