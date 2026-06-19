Turismo, Tajani lancia Viaggiare Sicuri 2026: “scaricate l’app”

Roma, 19 giu. (askanews) – “Vogliamo dare tutte le informazioni necessarie perché i nostri concittadini, quando viaggiano, corrano il minor numero di rischi possibili”. Con questo obiettivo il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presentato, presso l’Unità di Crisi della Farnesina, la nuova campagna Viaggiare Sicuri per l’estate 2026 rivolta ai milioni di italiani che nei prossimi mesi si sposteranno all’estero per vacanza, lavoro o studio.

La Farnesina ha aggiornato il portale e l’applicazione dedicata ai viaggiatori, introducendo nuove funzionalità e potenziando il sistema di informazione e assistenza. “L’invito che facciamo è quello di consultare sempre il sito Viaggiare Sicuri e utilizzare l’app”, ha spiegato Tajani, sottolineando che gli utenti possono trovare informazioni dettagliate su ogni Paese, comprese indicazioni operative, avvisi di sicurezza e raccomandazioni sulle aree da evitare.

Per promuovere lo strumento il ministero avvierà una campagna di comunicazione sui social network, in televisione e sulla stampa. Saranno coinvolti anche testimonial del mondo dello sport che collaborano con la diplomazia italiana.

Tajani ha inoltre annunciato un aggiornamento delle indicazioni relative all’Iran e all’area del Golfo alla luce del miglioramento della situazione regionale: “da oggi riapre la nostra ambasciata a Teheran”, ha dichiarato, spiegando che il nuovo quadro consente una revisione delle raccomandazioni ai viaggiatori.