UniCredit: prima parte Ops Commerzbank si chiude con adesioni al 12,51%

Milano, 19 giu. (askanews) – La prima parte dell’Ops di UniCredit su Commerzbank si è chiusa con adesioni definitive pari al 12,51% del capitale. L’offerta, avviata il 5 maggio, è terminata martedì 16 giugno a mezzanotte. Il dato provvisorio relativo alla sola mattinata di martedì era del 12,41%.

UniCredit già possiede direttamente il 26,77% di azioni: con le adesioni all’Ops la quota diretta nella banca tedesca sale così al 39,28%. Considerando anche il derivato con regolamento in azioni pari al 3,22% del capitale, la partecipazione sale al 42,5%. Sommando poi anche il 13,2% detenuto tramite strumenti regolati per cassa, la potenziale partecipazione complessiva aggregata in Commerzbank è pari al 55,7%.

Ora si aprirà una finestra di due settimane aggiuntive di possibili adesioni (Additional Acceptance Period), dal 20 giugno fino al 3 luglio, come previsto dalla normativa tedesca. La pubblicazione dei dati finali è attesa l’8 luglio.