Venerdì 7 agosto il Palermo giocherà in Australia un’amichevole con il Melbourne City

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo il successo della prima edizione disputata al Renzo Barbera contro il Manchester City, l’Anglo-Palermitan Trophy si prepara a vivere un nuovo capitolo dall’altra parte del mondo. Per la seconda volta il trofeo accompagnerà il Palermo in un appuntamento internazionale dal forte valore simbolico, celebrando la grande famiglia globale rosanero. Venerdì 7 agosto, alle 19 locali, presso il Sam Kerr Football Centre di Perth, il Palermo allenato da Filippo Inzaghi affronterà il Melbourne City.

Un’amichevole di prestigio che metterà di fronte due Club appartenenti al City Football Group e che rappresenterà uno degli appuntamenti più significativi della storica trasferta australiana della formazione rosanero. L’evento si inserisce nella campagna “Palermo goes to Australia”, che porterà per la prima volta nella storia la formazione rosanero in Australia, grazie alla straordinaria partecipazione a “Calcio Italiano”, appuntamento internazionale organizzato a Perth ad agosto 2026 e che vedrà il Palermo affrontare in amichevole la Juventus.

La scelta di portare l’Anglo-Palermitan Trophy in Australia assume un significato speciale per il forte legame che unisce questa terra alla Sicilia, con la testimonianza diretta fornita dalle numerose comunità di siciliani presenti sul territorio. In questo contesto, l’amichevole tra i rosanero e il Melbourne City diventa un’occasione per celebrare le radici del Palermo e il senso di appartenenza che supera ogni confine geografico.

Dopo l’esordio dello scorso agosto contro il Manchester City, la seconda edizione del trofeo conferma la volontà del Palermo di valorizzare la propria storia attraverso iniziative dal respiro internazionale, capaci di unire tradizione e futuro. La sfida con il Melbourne City rafforza inoltre il rapporto tra due club della stessa famiglia sportiva e rappresenta un’importante occasione di confronto e condivisione di competenze all’interno del City Football Group.

Si tratta della quarta esperienza sportiva condivisa dal Palermo con una squadra del Gruppo, dopo i ritiri svolti a Manchester e Girona e l’amichevole disputata contro il Lommel.

-Foto IPA Agency-

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