La Turchia di Montella perde ancora ed è eliminata, il Paraguay vince 1-0

SAN FRANCISCO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Turchia cade anche contro il Paraguay e chiuderà all’ultimo posto il girone D del Mondiale.. La selezione sudamericana si impone per 1-0 grazie alla rete di Galarza dopo nemmeno due minuti, e giocando in dieci per un tempo dopo il rosso ad Almiron, mentre la squadra di Vincenzo Montella si arrende per la seconda volta consecutiva, e anche in caso di vittoria all’ultima giornata con gli Stati Uniti sarà penalizzata negli scontri diretti, senza possibilità di passare il turno.

Pronti via e al 2′ la sblocca la squadra di Alfaro. Una serie di scambi rapidissimi porta al tiro Galarza dai 20 metri: Cakir si butta, ma il mancino rasoterra si infila preciso nell’angolino alla sua sinistra. Al 35′ si salva il Paraguay quando Muldur, sugli sviluppi di una punizione battuta da Calhanoglu, colpisce di testa e manda la palla prima sulla traversa e successivamente sul palo. Poco prima di entrare nel lungo recupero, i sudamericani rimangono in dieci. In seguito a una mischia, l’arbitro Barton viene richiamato al Var per rivedere una situazione in cui Almiron si rivolge a Muldur coprendosi la bocca con la mano. Secondo una nuova norma applicata in questo Mondiale, si tratta di un gesto che, in queste situazioni, è punibile con il rosso, che Barton estrae all’indirizzo del giocatore paraguaiano. Si va così all’intervallo sul risultato di 0-1 e con una squadra in inferiorità numerica.

Il Paraguay rientra in campo intenzionato a difendere il vantaggio, ma senza rinunciare alle possibilità di contropiede, come al 55′ quando Enciso, lanciato verso la porta, viene fermato da un attento Bardakci. Il finale è un assedio turco, ma c’è spazio anche per un intervento di Cakir su un colpo di testa di Alonso. La squadra di Montella è troppo imprecisa nell’ultimo quarto di campo avversario, nonostante le occasioni di pareggiarla non manchino. All’89 spreca tutto Gul, che sulla respinta del portiere avversario manda fuori da due passi, mentre poco dopo nel recupero Demiral manda fuori con un colpo di testa. Il Paraguay vince in dieci in maniera eroica, e ora sogna il passaggio del turno.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).