Meloni a Trump: mia popolarità non la riguarda, pensi alla sua

Roma, 20 giu. (askanews) – “Presidente Trump, questi attacchi costanti e immotivati sono insensati. Quanto alla mia popolarità, essere suo amico non l’ha certo aiutata, né dipende dal mio rapporto con lei. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano, ed è esattamente ciò che ho sempre fatto”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replica al presidente degli Stati Uniti dopo il nuovo attacco su Truth.

“La mia popolarità non la riguarda. Le suggerisco di concentrarsi sulla sua”, aggiunge.