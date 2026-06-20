Milano, trovata con 10 chili di cocaina in auto: arrestata pusher 74enne

(Adnkronos) – Una donna di 74 anni è stata arrestata dai carabinieri della Stazione di Trezzano sul Naviglio, nel milanese, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’anziana, cittadina italiana con precedenti di polizia, è stata trovata in possesso di circa 10 chilogrammi di cocaina durante un controllo effettuato nei giorni scorsi in un parcheggio pubblico della zona commerciale di Opera.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato la donna mentre era alla guida della propria autovettura per una verifica dei documenti. Fin dai primi momenti del controllo, i carabinieri hanno notato il forte stato di agitazione della conducente e percepito un intenso odore proveniente dall’abitacolo, dove si trovavano anche due cani che abbaiavano insistentemente.

L’attenzione dei militari è stata attirata da una grande busta della spesa appoggiata sul sedile posteriore dell’auto. All’interno erano visibili diversi involucri di colore nero, circostanza che ha spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti procedendo alla perquisizione del veicolo.

Il controllo ha consentito di rinvenire e sequestrare dieci involucri contenenti complessivamente circa 10 chili di cocaina. La droga era stata accuratamente ricoperta da uno strato di caffè, utilizzato come espediente per mascherarne l’odore e rendere più difficile l’individuazione durante eventuali controlli delle forze dell’ordine.

Al termine delle formalità di rito, la 74enne è stata arrestata e trasferita presso la casa circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza dello stupefacente e individuare eventuali complici coinvolti nel traffico di droga.