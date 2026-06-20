MotoGp, Bagnaia torna al successo nella Sprint di Brno

Roma, 20 giu. (askanews) – Francesco Bagnaia ritrova il successo e conquista la Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il pilota Ducati, scattato dalla prima fila, prende il comando fin dalla partenza e gestisce con autorevolezza i dieci giri di gara, resistendo nel finale al ritorno di Ai Ogura e centrando la sua prima vittoria Sprint dalla Malesia 2025.

Alle spalle del due volte campione del mondo chiude proprio Ogura, protagonista di un altro fine settimana di alto livello dopo la pole position ottenuta in mattinata con il record della pista. Il giapponese della Aprilia Trackhouse, partito dalla prima casella, prova fino all’ultimo a mettere pressione a Bagnaia, ma deve accontentarsi della seconda posizione. Sul gradino più basso del podio sale Marc Marquez, autore di una gara in rimonta e capace di mantenere il contatto con i primi fino alla bandiera a scacchi.

Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio, seguito da Jorge Martin, Raul Fernandez ed Enea Bastianini. Gara complicata invece per Marco Bezzecchi: il leader del Mondiale era in quinta posizione quando è finito nella ghiaia a pochi giri dal termine, perdendo punti preziosi nella corsa al titolo.

La Sprint di Brno è stata caratterizzata anche da numerose cadute. Oltre a Bezzecchi, non hanno concluso la gara Pedro Acosta, Maverick Vinales, Diogo Moreira e Luca Marini, tutti scivolati in diverse fasi della corsa senza conseguenze fisiche rilevanti.

Determinante anche la scelta delle gomme. Bagnaia ha optato per la mescola soft al posteriore, riuscendo a mantenere un ritmo elevato fin dalle prime battute e costruendo un margine sufficiente per contenere il recupero di Ogura, che aveva invece scelto la media in vista di un possibile vantaggio nella seconda parte della gara.

Per Bagnaia si tratta della 14ª vittoria Sprint in carriera, risultato che interrompe un digiuno durato 238 giorni e rilancia le ambizioni del pilota Ducati in vista della gara lunga di domenica. Con questo successo il piemontese raggiunge inoltre quota 34 podi Sprint complessivi, eguagliando il primato condiviso da Jorge Martin e Marc Marquez.

L’appuntamento con il Gran Premio della Repubblica Ceca è ora fissato per domenica alle 14, quando sul tracciato di Brno andrà in scena la gara lunga che potrebbe rimescolare ulteriormente le carte nella lotta per il Mondiale MotoGP.