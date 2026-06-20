MotoGP, Ogura in pole a Brno davanti a Di Giannantonio

Roma, 20 giu. (askanews) – Ai Ogura sorprende ancora e conquista la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP sul circuito di Brno. Il pilota giapponese del team Trackhouse Aprilia abbassa ulteriormente il record della pista fermando il cronometro sull’1:51.139, un tempo straordinario che gli vale la prima posizione in griglia e conferma quanto di buono mostrato già nelle pre-qualifiche.

Per Ogura, al secondo anno nella classe regina, si tratta di un risultato storico. A 25 anni e 4 mesi diventa infatti il più giovane pilota giapponese a conquistare una pole position in MotoGP, superando il primato che apparteneva a Daijiro Kato. Il talento nipponico conferma così la crescita mostrata nel corso della stagione e regala ad Aprilia una partenza davanti a tutti in un weekend che potrebbe rivelarsi molto importante.

Accanto a lui in prima fila scatteranno due Ducati. Fabio Di Giannantonio conquista il secondo tempo, confermando l’ottimo stato di forma evidenziato nelle ultime uscite, mentre Francesco Bagnaia centra la sua migliore qualifica stagionale con il terzo crono. Il due volte campione del mondo ha mostrato segnali incoraggianti su un tracciato reso più veloce dal recente rifacimento dell’asfalto.

La seconda fila sarà aperta da Marco Bezzecchi, quarto e tra i protagonisti del fine settimana dopo il brillante venerdì. Alle sue spalle partirà Marc Marquez, costretto a ricostruire la propria qualifica dopo la cancellazione di un giro veloce per superamento dei limiti della pista. Sesto tempo per il sorprendente brasiliano Diogo Moreira, debuttante in MotoGP, autore di una prestazione di alto livello in sella alla Honda.

Completano le prime dieci posizioni Raul Fernandez, Pedro Acosta, Franco Morbidelli e Jorge Martin. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, sarà chiamato a una gara in rimonta e dovrà inoltre scontare due long lap penalty per l’incidente provocato al via del Gran Premio d’Ungheria.

Nel pomeriggio è in programma la Sprint Race, mentre la gara lunga si disputerà domenica sul circuito ceco, con Ogura chiamato a difendere una pole conquistata con una prestazione destinata a entrare nella storia recente del tracciato di Brno.