Sorpreso con oltre 1 kg di cocaina in auto, 61enne arrestato a Ischia

ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato a Ischia un uomo di 61 anni con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata durante i controlli predisposti dagli agenti del Commissariato di Ischia sui veicoli e sulle persone in arrivo al porto dell’isola. L’uomo è stato notato a bordo di un’autovettura appena sbarcata da un traghetto proveniente da Pozzuoli e sottoposto a verifica. Durante le fasi del controllo, il 61enne ha mostrato un atteggiamento insofferente, insospettendo ulteriormente gli agenti. L’intuito investigativo dei poliziotti ha portato a un approfondimento che ha dato esito positivo: all’interno del veicolo è stato rinvenuto circa 1 chilo e 200 grammi di cocaina, abilmente occultati. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).