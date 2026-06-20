Trapianti, Fontana all’Aido “La pratica del dono ha un valore inestimabile”

ROMA (ITALPRESS) – “Iniziative come questa testimoniano la vitalità di un’Italia che attribuisce alla pratica del dono un valore inestimabile e hanno il merito di richiamare l’attenzione sul costante impegno di quanti offrono tempo, energie e aiuto a chi ha più bisogno. Donare significa riconoscere l’altro come parte di sé, coltivare legami di fiducia e concorrere al bene comune, alimentando la speranza di una società sempre più equa e giusta”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un messaggio all’Aido in occasione della XVIII Assemblea Nazionale.

“Non si deve peraltro dimenticare – sottolinea Fontana – che il contributo dei singoli risulta tanto più efficace quanto più è accompagnato dal lavoro insostituibile delle associazioni e delle organizzazioni del settore. Mi riferisco a realtà come A.I.D.O., che da oltre cinquant’anni ha intrapreso un percorso fondato su responsabilità civica e consapevolezza con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e promuovere la diffusione di una solida cultura della generosità”.

“Anche grazie alla vostra instancabile attività, in Italia donazioni e trapianti stanno vivendo una stagione positiva, con punte di eccellenza in Regioni quali il Veneto, la Toscana e il Piemonte”, conclude Fontana.

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