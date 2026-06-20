Vetrina europea per Dodge, Charger arriva al MYLE Festival

TORINO (ITALPRESS) – Dodge ha portato la Charger di nuova generazione sotto i riflettori europei, segnando la sua prima apparizione pubblica ufficiale al MYLE Festival di Monaco attraverso KWA. Dal 12 al 14 giugno, a Motorworld Monaco, Dodge ha inaugurato un nuovo capitolo, presentando la Charger come una presenza viva all’interno di uno dei festival della mobilità più dinamici d’Europa. MYLE ha rappresentato la prima occasione ufficiale per mettere il veicolo di fronte a un pubblico dal vivo che vive la mobilità non semplicemente come prodotto, ma come cultura, intrattenimento ed emozione. La Charger torna in Europa portando con sè il suo atteggiamento inconfondibile, in un contesto fatto di musica, movimento e lifestyle. Dodge Charger torna in Europa, aprendo un nuovo capitolo per uno dei nomi più iconici delle muscle car americane. Il modello di nuova generazione arriva con una gamma multi-energia, offrendo sia la Charger Daytona completamente elettrica sia la variante a benzina con motore SIXPACK: due interpretazioni distinte della vera performance Dodge. Disponibile in configurazione a due e quattro porte, e nelle versioni R/T e Scat Pack, la Charger combina proporzioni audaci, tecnologie avanzate e un approccio centrato sul guidatore, offrendo prestazioni, carattere e libertà di scelta ai clienti europei.

Al cuore della presenza Dodge vi era un’esposizione attentamente curata, progettata per valorizzare la Charger nella sua espressione più forte. Una Dodge Charger Daytona R/T a quattro porte è stata presentata in esposizione statica, offrendo ai visitatori una visione ravvicinata delle proporzioni, della presenza su strada e del carattere del modello. L’esperienza è andata oltre l’esposizione statica grazie a sessioni di guida dedicate, guidate da piloti professionisti. Una Dodge Charger Daytona Scat Pack a due porte e una Charger SIXPACK R/T a quattro porte sono state protagoniste delle prove, mostrando diverse espressioni dell’identità Charger, unite da una presenza forte e da un’emozione guidata dalla performance. “Charger ha sempre rappresentato prestazioni e audace espressione di sè – ha dichiarato Fabio Catone, Head of Brand per Dodge in Europa – La sua prima apparizione pubblica in Europa al MYLE Festival segna l’inizio di un nuovo capitolo, che porta questo spirito iconico sotto i riflettori, reinterpretato per una nuova era ma inconfondibilmente Dodge”.

foto: ufficio stampa Stellantis

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