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Roma, uomo accoltellato al Quarticciolo: è grave

| 21 Giugno 2026 00:01 | 0 commenti

Roma, uomo accoltellato al Quarticciolo: è grave

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(Adnkronos) – Un uomo è stato accoltellato oggi intorno alle 19.30, in via Ostuni, nella zona del Quarticciolo, a Roma. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. All’aggressione avrebbero partecipato più persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Stazione Tor Tre Teste. Sul posto i carabinieri della Settima Sezione del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi scientifici. Le indagini sono tuttora in corso per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dei fatti. 

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